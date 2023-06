Ook Laadkabel Van Nothing Phone 2 Is Transparant

Nothing heeft meer informatie gegeven over de aankomende Nothing Phone (2). Zo laat de fabrikant weten dat niet alleen de achterkant van de smartphone doorzichtig is, maar ook de meegeleverde laadkabel gedeeltelijk transparant zal zijn.

Nothing zal de Nothing Phone (2) op 11 juli introduceren. De fabrikant heeft echter al verschillende details gedeeld. Zo kregen wij eerder een afbeelding te zien waarop de transparante achterkant gedeeltelijk te zien is en weten we al het een en ander over de specificaties van de smartphone. Deze week heeft Nothing-oprichter Carl Pei laten weten dat er een transparante USB-C datakabel meegeleverd zal worden.

De meegeleverde laadkabel heeft aan beide kanten een USB-C stekker met een transparant omhulsel. Op beide stekkers zien we het Nothing-logo. Ook zien we op elk stekkertje zes puntjes. Het is onduidelijk of dit gewoon een ontwerp keuze is of dat het misschien wel gaat om zes led-lampjes die meer informatie geven over het oplaadproces.

Specificaties Nothing Phone (2)

Volgens de laatste berichten beschikt de Nothing Phone (2) over een 6,67-inch scherm, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een 4700 mAh accu. De smartphone krijgt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Uit de doos draait de Nothing Phone (2) op Android 13. Na de officiële introductie op 11 juli delen wij alle details met jullie, inclusief specificaties, releasedatum en prijzen.

via [droidapp]