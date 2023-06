Introductie Nothing Phone (2) Op 11 Juli

Nothing heeft officieel bekendgemaakt dat het bedrijf op 11 juli een nieuwe smartphone zal introduceren. Het gaat om de Nothing Phone (2) die onder andere een veel krachtigere processor krijgt dan zijn voorganger.

Nothing heeft een teaser gedeeld die duidelijk maakt dat we op 11 juli de Nothing Phone (2) te zien krijgen. Dit is de opvolger van de originele Nothing Phone, die vooral opvalt door zijn unieke uitstraling. De Nothing Phone heeft namelijk een doorzichtige behuizing met daarin honderden led-lampjes. De Nothing Phone (2) krijgt een iets aangepast design, maar behoudt grotendeels de uitstraling van de originele Nothing Phone (1).

Uiteraard zal Nothing op 11 juli alle details van de Nothing Phone (2) bekendmaken, maar volgens eerdere berichten krijgt de smartphone onder andere een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 6,7-inch scherm en een behuizing die bestaat uit 100% gerecycled aluminium. Gebruikers kunnen rekenen op drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.