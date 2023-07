Gelekte Persfoto’s Tonen Nothing Phone 2 Van Alle Kanten

Nadat Nothing eerder zelf al afbeeldingen deelde waarop de achterkant van de aankomende Nothing Phone (2) te zien is, zijn op het internet nu persfoto’s uitgelekt die de smartphone van alle kanten tonen. Nothing zal de Nothing Phone (2) op 11 juli officieel introduceren.

De onderstaande persfoto’s zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de beelden zien we de Nothing Phone (2) in de kleuren wit en grijs. Aan de achterkant zien we verschillende witte led-strips, die samen de naam Glyph Interface hebben gekregen. Het gaat om in totaal 11 LED-strips, bestaande uit 33 verlichtingszones. Gebruikers kunnen zelf lichtprofielen maken die bijvoorbeeld worden geactiveerd tijdens een inkomende oproep of bepaalde notificaties.

Op een iets andere Glyph Interface na ziet de Nothing Phone (2) er grotendeels net zo uit als zijn voorganger. Zo zien we voorop opnieuw een scherm met dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De randen van de behuizing zijn vlak en achterop beschikt de smartphone over een dubbele rear-camera.

Na de officiële introductie, die op 11 juli zal plaatsvinden, zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]