OnePlus 11 Ontvangt OxygenOS 13.1-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 11. Het gaat om de OxygenOS 13.1-update die verschillende verbeteringen met zich meebrengt en ook een nieuwe beveiligingspatch installeert.

Heb jij een OnePlus 11, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Deze update met versienummer CPH2449_13.1.0.580 is 1,43GB groot en brengt een aantal nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Zo installeert de update de beveiligingspatch van juni 2023. Deze patch pakt tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aan, zodat je weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden. Ook brengt OxygenOS 13.1 kleine aanpassingen van de interface met zich mee, zoals aangepaste icoontjes in het instellingen menu. Daarnaast staat in de changelog dat de update moet zorgen voor een betere gaming ervaring en dat mensen nu de TalkBack descriptie kunnen gebruiken om teksten in afbeeldingen te herkennen en op te lezen. Je kunt de TalkBack-functie vinden in de toegankelijkheids-instellingen.

Het kan een aantal dagen duren voordat de OxygenOS 13.1-update bij alle OnePlus 11 gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]