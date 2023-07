ING-klanten Kunnen Nu Geld Opnemen Met Hun Smartphone

ING-klanten kunnen vanaf nu bij een pinautomaat geld opnemen met hun smartphone. Dit is handig wanneer je je portemonnee of pinpas niet bij je hebt en toch wat cash geld nodig hebt.

Ben je klant bij de ING bank, dan kun je voortaan geld opnemen met behulp van een cashcode, zo schrijft nu.nl. Een cashcode kun je opvragen via de ING Bankieren-app op je smartphone. Het voordeel van een cashcode is dat je je pinpas niet meer bij je hoeft te dragen, waardoor deze ook niet gestolen kan worden. Het aanvragen en gebruiken van een cashcode is gratis.

De cashcode van ING is beperkt tot 100 euro pinnen per dag. Een cashcode kun je opvragen in de ING Mobiel Bankieren-app. Ga in de app naar “Service” -> “Je Rekening” -> “Cash met een code“. Een cashcode is slechts 1 uur geldig. Je moet de cashcode dus binnen een uur gebruiken. Doe je dit niet dan moet je opnieuw een cashcode aanvragen.

ING is niet de eerste bank waarbij klanten met een mobiel geld uit de pinautomaat kunnen halen. Zo kunnen klanten van ABN AMRO al sinds 2021 tot 500 euro pinnen met behulp van een QR-code.

via [AW]