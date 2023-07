OnePlus Nord 2 Ontvangt Android 13-update

Gebruikers van de OnePlus Nord 2 hebben lang moeten wachten, maar vanaf nu is het eindelijk mogelijk om de Android 13-update te downloaden. De grote update brengt een hoop vernieuwingen en verbeteringen met zich mee.

Heb jij een OnePlus Nord 2 dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Het gaat om Android 13 met de OxygenOS 13.0-schil, die onder andere een vernieuwde interface met zich meebrengt dat veel meer lijkt op de ColorOS-schil van Oppo. Ook melden gebruikers dat er verbeteringen zijn doorgevoerd op het gebied van energieverbruik, waardoor de accu langer meegaat op één acculading.

De Android 13-update is de laatste grote update voor de OnePlus Nord 2. Gebruikers kunnen nog wel een jaar lang rekenen op beveiligingsupdates. Update rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de Android 13-update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-updates” -> “Checken op updates“.

via [droidapp]