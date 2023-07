Google Overweegt Vouwbare Pixel Tablet

Steeds meer fabrikanten brengen opvouwbare smartphones op de markt, maar Google denkt er over na om nog een stapje verder te gaan. De fabrikant overweegt namelijk een opvouwbare Pixel tablet op de markt te brengen.

Google heeft onlangs de Pixel Tablet op de markt gebracht en het bedrijf ziet het wel zitten om een opvolger te introduceren waarbij je het scherm net als bij de Pixel Fold kunt vouwen. Dit schrijft de bron DigiTimes. Volgens deze bron zou niet alleen Google, maar ook Apple overwegen om een tablet met een groot vouwbaar scherm op de markt te brengen.

Het is belangrijk om te weten dat er nog geen concrete plannen zijn. Mocht Google of Apple besluiten om een opvouwbare tablet te ontwikkelen, dan zou de introductie op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden.

Google is overigens niet de eerste fabrikant die overweegt een opvouwbare tablet op de markt te brengen. Zo heeft Lenovo eerder al de ThinkPad X1 Fold op de markt gebracht en heeft Asus de Zenbook 17 Fold in zijn assortiment. Deze apparaten draaien echter op Windows. Ook Samsung heeft wel eens prototypes met een zeer groot vouwbaar scherm getoond, maar verder dan een prototype is het nog niet gekomen.

via [AW]