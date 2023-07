Samsung Galaxy A13, A53 en Tab A8 Ontvangen Juli-update

Samsung rolt de nieuwste beveiligingsupdate uit naar drie nieuwe toestellen. Dit keer staat de beveiligingspatch van juli klaar voor de Samsung Galaxy A13, de Galaxy A53 en de Galaxy Tab A8.

Verschillende gebruikers van deze drie apparaten melden dat ze een nieuwe update hebben ontvangen die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van juli 2023. Hierdoor zijn de twee smartphones en de tablet weer helemaal up-to-date qua beveiliging. De beveiligingsupdate bestaat uit de patches die Google maandelijks uitrolt, maar ook uit een aantal patches van Samsung zelf.

In de changelog van de Samsung Galaxy A53 staat ook dat er verbeteringen op het gebied van Bluetooth zijn doorgevoerd. Verder is het mogelijk dat Samsung enkele stabiliteitsverbeteringen heeft doorgevoerd. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]