“Google Pixel Tablet Krijgt Officiële Stylus En Toetsenbord”

Google heeft onlangs de Google Pixel Tablet uitgebracht, die Google samen met een bijbehorende dock levert. Volgens de laatste geruchten is de fabrikant echter ook nog van plan om op een later tijdstip een officiële stylus en toetsenbord voor deze tablet uit te brengen.

Dit blijkt uit aanwijzingen die door ontwikkelaar Pratyush zijn gevonden in de nieuwste versie van de Googles Retail Demo-app. In de broncode zijn namelijk strings toegevoegd met de namen ‘Keyboard for Pixel Tablet‘ en ‘Pen for Pixel Tablet‘. Dat de producten zijn opgedoken in de Retail Demo-app van Google wil zeggen dat potentiële kopers deze producten kunnen testen in winkels.

Meer details over de stylus en keyboard van Google hebben we helaas nog niet, maar we verwachten vergelijkbare producten als de stylus en keyboard van merken als Samsung en Apple.

De Google Pixel Tablet is sinds kort verkrijgbaar in Nederland en België en de tablet heeft ondersteuning voor alle styluspennetjes die voldoen aan de USI 2.0-standaard. Je hoeft dus niet per se te wachten op de lancering van de Google Stylus om de Pixel Tablet te kunnen gebruiken in combinatie met een stylus. De Google Pixel Tablet krijgt een adviesprijs mee van 679 euro.

via [hardware.info]