KPN-klanten Krijgen Dubbel Zoveel Data Bij Combivoordeel

KPN introduceert een nieuwe Combivoordeel waarbij klanten kunnen profiteren van extra voordelen als ze meerdere abonnementen afsluiten bij de provider. In dit geval krijgen klanten dubbel zoveel data.

Heb je thuis een internetabonnement van KPN en ook een ander abonnement, dan krijg je tot 7,50 euro per maand korting op je mobiele abonnement, een gratis Pluspakket bij je TV-abonnement en 5,00 euro entertainmentkorting op een optie naar keuze. KPN voegt daar nu een nieuwe optie aan toe. Namelijk het verdubbelen van je databundel.

KPN-klanten ontvangen een e-mail waarin ze op de hoogte worden gebracht over de nieuw Combivoordeel waarbij de databundel wordt verdubbeld. Deze nieuwe optie zal tussen 6 en 30 november worden geactiveerd en klanten ontvangen een SMS zodra de dubbele data voor hun abonnement beschikbaar is. De totale aantal data die je krijgt wordt ook zichtbaar in de KPN app.

via [droidapp]