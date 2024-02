“Samsung Galaxy Z Fold 5, Flip 5 en S23-serie Krijgen AI-functies Van Galaxy S24”

Met de introductie van de Galaxy S24-serie introduceerde Samsung ook een aantal interessante AI-functies. We weten nu dat deze functies naar zes andere Galaxy-smartphones worden uitgerold, waaronder de toestellen in de Galaxy S23-serie.

Samsung bracht de Galaxy S24-serie op de markt met One UI 6.1, de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil. Deze nieuwe schil komt samen met verschillende Galaxy AI functies, waaronder Circle to Search, waarmee je iets op het scherm kunt omcirkelen en daarop een zoekopdracht uit kunt uitvoeren. Ook bevat Galaxy AI realtime interpretatie van telefoongesprekken en een AI-assistent voor notities en foto’s.

Samsung zal de Galaxy AI-functies uitrollen naar de Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra en de Galaxy S23 FE. Ook gebruikers van de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5 kunnen straks aan de slag met Galaxy AI. Verschillende andere smartphones krijgen op een later tijdstip ook een update naar One UI 6.1, maar dan zonder de nieuwe AI-functies. Wanneer Samsung de One UI 6.1-schil uitrolt is nog onduidelijk.

via [droidapp]