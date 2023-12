Samsung Galaxy S23 FE Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 699 Euro

Samsung heeft de Fan Edition van de Galaxy S23 uitgebracht in Nederland. De Galaxy S23 FE krijgt een adviesprijs mee van 699 euro. De smartphone is verkrijgbaar met 128GB en 256GB opslagruimte.

Volgens eerdere berichten moesten we in Nederland nog wachten tot het eerste kwartaal van 2024, maar Samsung heeft besloten om de Galaxy S23 FE nu al in ons land uit te brengen. Ideaal voor mensen die met de kerst een nieuwe smartphone willen kopen of cadeau willen geven. De Samsung Galaxy S23 FE is verkrijgbaar in de kleuren grijs, lichtgeel, paars en lichtgroen. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost 699 euro en voor 256GB opslagruimte betaal je 256GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy S23 FE beschikt onder andere over een 6,4-inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een Exynos 2200-processor, 8GB werkgeheugen, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens. De behuizing is waterdicht en de smartphone draait uit de doos op Android 13. Gebruikers kunnen rekenen op vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

via [androidplanet]