Google Introduceert Tweefactorauthenticatie Zonder Telefoonnummer

Tweefactorauthenticatie is erg belangrijk voor de beveiliging van een online account. Door meer dan alleen een wachtwoord in te voeren verklein je de kans dat iemand anders jouw account kan overnemen. Google heeft onlangs een nieuwe manier van tweefactorauthenticatie geïntroduceerd, waardoor je niet langer een smartphone met SIM-kaart nodig hebt.

Tweefactorauthenticatie is een manier om te bewijzen dat jij echt de geautoriseerde persoon bent wanneer je inlogt in jouw Google-account. Wanneer je inlogt in Gmail ontvang je bijvoorbeeld een bericht op je telefoon of een code via SMS om te bevestigen dat jij de persoon bent die probeert in te loggen.

Alhoewel je dankzij tools zoals de Authencator-app zonder telefoonnummer kunt bevestigen dat jij de persoon bent die probeert in te loggen, was een telefoonnummer wel noodzakelijk om tweefactorauthenticatie in te stellen. Deze vereiste verdwijnt nu, waardoor je bij het instellen van tweestapsverificatie direct kunt kiezen voor een authenticator-app of een fysieke sleutel zoals de Yubico-USB-key.

Ook zien we dat Google de manier waarop je tweefactorauthenticatie weer uit kunt schakelen heeft veranderd. Voorheen verdwenen alle authenticator applinks, backupcodes en verbonden telefoonnummers wanneer je tweefactorauthenticatie uitschakelde. Dat is nu niet meer het geval, wat het opnieuw inschakelen van tweefactorauthenticatie eenvoudiger maakt.

via [AW]