“Foto’s Van Opvouwbare Motorola Razr 50 Ultra Gelekt”

Motorola werkt aan een opvolger van de opvouwbare Motorola Razr 40 Ultra, die mogelijk in juni geïntroduceerd zal worden. Op het internet zijn nu enkele foto’s opgedoken waarop de Motorola Razr 50 Ultra van de voor- en achterkant te zien zou zijn.

De onderstaande beelden zijn gepubliceerd door de bron 91Mobiles. De foto’s zijn niet heel duidelijk, maar geven wel enkele details weg. Zo zien we opnieuw een vouwbaar scherm met dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Ook zien we achterop net als bij de Razr 40 Ultra een coverscherm met daarin twee uitsparing voor de dubbele rear-camera. Het coverscherm zou ongeveer net zo groot zijn als die van de Razr 40 Ultra, dat een formaat heeft van 3,6-inch. Qua design zien we dus geen grote verschillen tussen de Razr 40 Ultra en de Razr 50 Ultra.

Veel details over de specificaties ontbreken nog, maar volgens 91Mobiles heeft de Motorola Razr 50 Ultra 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De smartphone zou op de markt verschijnen in de kleuren blauw, oranje en groen. Een introductiedatum hebben we nog niet, maar de Razr 40 Ultra verscheen in juni op de markt voor een adviesprijs van 1199 euro. De smartphone is inmiddels echter al verkrijgbaar voor ongeveer 750 euro.

via [androidplanet]