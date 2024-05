Twitter.com Is Nu Officieel X.com

Na de overname van Twitter door Elon Musk, veranderde de nieuwe CEO van het social media platform de naam van Twitter naar X. Tot nu toe werkte Twitter.com echter nog gewoon zoals voorheen, maar vanaf nu worden alle links van Twitter.com doorverwezen naar X.com.

Het is officieel het einde van Twitter.com. Mensen die de URL intypen worden automatisch doorverwezen naar X.com. Elon Musk besloot in 2023 om het bedrijf om te dopen tot X Corp, maar de volledige overstap liet nog lang op zich wachten. Er waren lange tijd nog gewoon verwijzingen naar Twitter, waaronder de hulppagina’s en de URL’s van posts. Wanneer je nu dezelfde URL links wilt openen veranderd de link automatisch naar X.com. Het kan overigens nog wel een aantal dagen duren voordat de veranderingen in alle browsers werken.

Elon Musk is van plan om X meer te laten lijken op WeChat. WeChat is een social media platform dat erg populair is in China en naast social media platform ook dient als browser en betaalsysteem.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

