Elon Musk is van plan om de naam van Twitter te veranderen naar X. De website X.com, die al sinds 1999 in handen is van Elon Musk, verwijst nu door naar Twitter. Ook het logo, de bekende blauwe vogel, zal verdwijnen. Dit laten Elon Musk en ceo Linda Yaccarino weten.

Elon Musk heeft zijn Twitter-avatar gewijzigd naar een nieuw logo. Ook is dit logo te zien op het hoofdkantoor van de social media dienst en zegt ceo Linda Yaccarino in een tweet “X is here. Let’s do this“. Nadat Elon Musk eerder al had aangegeven dat hij de naam en logo van Twitter zal veranderen lijkt dat nu dus werkelijkheid te worden.

Wat de nieuwe naam en logo in praktijk zal betekenen is nog niet duidelijk. Het platform lijkt een nieuwe fase in te gaan, maar voorbeelden van hoe het platform in de toekomst zal verandert hebben we niet. Wel heeft Elon Musk eerder aangegeven dat Twitter een “everythingapp” moet worden. Hij noemde WeChat als voorbeeld.

via [tweakers]