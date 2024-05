“Motorola Razr 50 Krijgt Veel Groter Coverscherm”

Volgens de laatste geruchten krijgt de aankomende Motorola Razr 50 een veel groter coverscherm dan zijn voorganger. Het coverscherm zou zelfs meer dan twee keer zo groot zijn, aldus de bron. Ook de Razr 50 Ultra krijgt een groter scherm.

De website 91mobiles schrijft op basis van informatie van tech-lekker Sudhanshu Ambhore dat de Motorola Razr 50 aan de buitenkant beschikt over een 3,63-inch OLED-scherm. Dit is een stuk groter dan het 1,5-inch coverscherm van zijn voorganger. Het coverscherm van de Motorola Razr 50 Ultra is met een formaat van 4-inch zelfs nog iets groter. Het vouwbare scherm aan de binnenkant blijft met een formaat van 6,9-inch wel gelijk, aldus Sudhanshu Ambhore. Dit scherm heeft een resolutie van 2640×1080 pixels.

De bron heeft ook informatie gedeeld over de interne specificaties. Zo krijgt de reguliere Razr 50 een MediaTek Dimensity 7300-processor en de duurdere Razr 50 Ultra een Snapdragon 8s Gen 3-processor. Beide smartphones krijgen een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera. Bij de Razr 50 bestaat deze rear-camera uit een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens, terwijl de Razr 50 Ultra is uitgerust met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens. De Razr 50 krijgt een 4200mAh accu en de Razr 50 Ultra een 4000mAh accu.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar de Motorola Razr 40-serie verscheen in juni op de markt.

via [tweakers]