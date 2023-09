Disney heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de abonnementsprijs van Disney+ in Nederland gaat verhogen naar 11 euro per maand. Het is al de tweede keer dit jaar dat Disney een prijsverhoging doorvoert.

Vanaf 1 november moeten Disney+ klanten 11 euro per maand betalen voor hun abonnement, in plaats van 10 euro. Betaal je per jaar, dan ben je 111 euro kwijt in plaats van 99,90 euro. Dit is dus een prijsverhoging van 1 euro per maand of 10,10 euro per jaar. Nieuwe abonnees moeten de nieuwe prijs vanaf 1 november betalen, terwijl bestaande klanten de nieuwe prijs vanaf 6 december moeten betalen.

Disney heeft geen reden genoemd voor de prijsverhoging, maar het is al de tweede prijsverhoging die de streamingdienst in 2023 doorvoert. In 2019 lanceerde Disney zijn streamingdienst in Nederland voor 7 euro per maand. In 2022 verhoogde Disney de prijs naar 9 euro per maand en in januari van dit jaar steeg de prijs van een Disney+ abonnement opnieuw naar 10 euro per maand. Vanaf volgende maand mag je 11 euro per maand neertellen en hoogstwaarschijnlijk is dit niet de laatste prijsverhoging.

Disney+ is overigens niet de enige streamingdienst die prijsverhogingen doorvoert. Zo heeft concurrent Netflix onlangs ook al verschillende prijswijzigingen doorgevoerd.

via [tweakers]