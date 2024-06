Samsung Niet Langer Marktleider Op Foldable Markt

Samsung is niet langer de marktleider op de markt van vouwbare smartphones. Een lange tijd kwamen andere fabrikanten niet eens in de buurt van Samsung, maar de concurrentie van foldables is de afgelopen jaren flink toegenomen.

In het eerste kwartaal van 2023 was 58 procent van de wereldwijde foldable markt nog in handen van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung, maar in het eerste kwartaal van 2024 zien we een nieuwe leider. De verkoop van Samsung’s foldables was goed voor 23 procent van de markt, terwijl Huawei een enorme stijging zag en goed was voor maar liefst 35 procent van alle verkopen. Motorola heeft 11 procent van de markt in handen en Honor 12 procent. Alle bedrijven samen verkochten 58 procent meer vouwbare smartphones dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het is opmerkelijk dat Huawei in het eerste kwartaal van dit jaar meer vouwbare smartphones verkocht dan Samsung, aangezien de fabrikant mede door de vele sancties lang niet overal actief is. Wel is het zo dat Huawei in thuisland China extreem gepusht wordt door de overheid en door veel Chinezen aanbeden wordt als protest tegen buitenlandse merken. Het zijn dan ook grotendeels Chinezen die kiezen voor Huawei.

Samsung introduceert in juli de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6. De kans is groot dat Samsung na de lancering van de nieuwe vouwbare smartphones weer de eerste positie overneemt. Ook is het zo dat Samsung nog steeds dominant is als we kijken naar het totaal aantal vouwbare smartphones die momenteel in gebruik zijn. Zo zijn ongeveer 66 procent van de vouwbare smartphones op de markt afkomstig van Samsung.

