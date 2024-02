Huawei Pocket 2 Officieel Aangekondigd

Huawei heeft deze week zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd. De Huawei Pocket 2 is een clamshell smartphone met een vierdubbele rear-camera en een vrij grote accu.

De Huawei Pocket 2 gaat de concurrentie aan met andere vouwbare clamshell smartphones, zoals de Samsung Galaxy Flip 5, de Motorola Razr 40 Ultra en de Oppo Find N3 Flip. De smartphone beschikt over een 6,94-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Het coverscherm is rond en slechts 1,15-inch groot. Doordat dit coverscherm zo klein is kun je hierop alleen simpele taken uitvoeren, zoals het lezen van notificaties, het openen van widget of het coverscherm gebruiken als viewfinder tijdens het maken van selfies.

Achterop vinden we maar liefst vier camera’s. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens en een UV-camera. Dankzij deze UV-sensor kan de smartphone bijvoorbeeld aangeven wanneer je zonnebrandcrème nodig hebt. De accu is met een capaciteit van 4520 mAh aan de grotere kant en dankzij de ondersteuning voor 66W bekabeld laden en 40W draadloos laden is deze accu snel vol.

De Huawei Pocket 2 draait op HarmonyOS 4.0, zonder Google-apps, en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend omgerekend 975 euro. Voor deze prijs krijg je de uitvoering met 256GB opslagruimte, maar de smartphone is ook verkrijgbaar met 512GB of 1TB opslagruimte. Informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

via [androidplanet]