Spotify Introduceert Entertainmentsysteem Spotify Car Thing

Spotify heeft een eigen entertainmentsysteem voor in de auto aangekondigd. Spotify Car Thing is een systeem om in je auto eenvoudig de muziek van Spotify te bedienen. Nadat het product na een testfase eerst niet op de markt leek te verschenen is Spotify Car Thing nu in beperkte oplage verkrijgbaar in de Verenigde Staten.

Spotify Car Thing is uitgerust met een touchscreen met daarnaast een grote draaiknop waarmee je kunt navigeren door de muziekbibliotheek van Spotify. Ook is de Spotify-spraakassistent aanwezig. Bovenop de behuizing zitten vier microfoons die ervoor zorgen dat het apparaatje je spraakcommando’s hoort, ook als de muziek afspeelt. Spotify Car Thing weegt 96 gram en heeft vier knoppen waarmee je eenvoudig je favoriete content op Spotify kunt openen.

Veel auto’s komen tegenwoordig met Android Auto of Apple Car Play waarmee je Spotify al kunt bedienen. Spotify geeft echter aan dat auto’s een gemiddelde levensduur hebben van 18 jaar en dat er dus nog veel auto’s zijn zonder slim entertainmentsysteem. Voor deze oudere auto’s is de Spotify Car Thing gemaakt.

Spotify geeft aan dat het bedrijf niet van plan is om te transformeren in een hardwarefabrikant. De Spotify Car Thing is dan ook in een beperkte oplage verkrijgbaar in de VS. Alleen mensen met een Premium-abonnee kunnen zich op de wachtlijst plaatsen om de Spotify Car Thing te kopen.

