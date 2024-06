Specificaties Van Tensor G4-chip In Google Pixel 9 Uitgelekt

Er is informatie uitgelekt over de Tensor G4-chip die Google zal gebruiken in de Pixel 9-smartphones. De Tensor G4 is een chip die door Google zelf is ontwikkeld en uiteraard weer wat krachtiger is dan de Tensor G3-chipset in de huidige Pixel 8.

De informatie over de Tensor G4-chip is gedeeld door Rozetked, een bron die in het verleden vaker informatie over Google Pixel-smartphones heeft gedeeld. Uit een benchmarktest blijkt dat de Tensor G4 is voorzien van een 1+3+4 kernenconfiguratie met een Cortex-X4 als vlaggenschip-kern. Voor de drie middelgrote kernen gebruikt de chip een Cortex-A720 en voor de vier kleine kernen een Cortex-A520. Het verschil tussen de Tensor G4 en de Tensor G3 is als volgt:

Tensor G3:

– 1x Cortex-X3 (2,91 GHz)

– 4x Cortex-A715 (2,37 GHz)

– 4x Cortex-A510 (1,7 GHz)

Tensor G4:

– 1x Cortex-X4 (3,1 GHz)

– 3x Cortex-A720 (2,6 GHz)

– 4x Cortex-A520 (1,95 GHz)

De Cortex-X4 is een kern die we ook vinden in de krachtige en veelgebruikte high-end Snapdragon 8 Gen 3-chipset. De Cortex-X4 is ongeveer 15 procent sneller en tot 40 procent energie-efficiënter dan zijn voorganger. De A720 is ongeveer 20 procent energiezuiniger en de A520 zo’n 22 procent zuiniger. Voor de productie van de Tensor G4 werkt Google samen met Samsung.

via [AW]