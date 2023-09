OnePlus Rolt Android 14 Op 25 September Uit

OnePlus heeft bekendgemaakt wanneer de fabrikant begint met de uitrol van Android 14 en de OxygenOS 14-schil. De eerste gebruikers kunnen vanaf 25 september met de nieuwste versie van Android aan de slag.

Dit heeft de fabrikant laten weten via het officiële OnePlus forum. OnePlus heeft niet bekendgemaakt welke smartphone als eerste een Android 14-update ontvangt, maar het ligt voor de hand dat de OnePlus 11 als eerste aan de beurt is. Het is echter nog onduidelijk of OnePlus op 25 september meteen de stabiele versie van Android 14 uitrolt, of dat het gaat om een open bèta.

Momenteel is de (gesloten) bèta al beschikbaar voor de OnePlus 11. Daarnaast zal de gesloten bèta ook snel worden uitgerold naar de OnePlus 10 Pro. Android 14 komt samen met de OxygenOS 14-schil. Deze schil bevat verschillende nieuwe functies en brengt “Trinity Engine” met zich mee. OnePlus vertelt het volgende over Trinity Engine:

“De Trinity Engine pakt uitdagingen in de hele sector aan bij het nastreven van een efficiënter energieverbruik, betere multitaskingmogelijkheden en een duurzamere, snelle en soepele ervaring. Onder de motorkap van de engine bevinden zich zes innovatieve technologieën, waaronder CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch en HyperRendering. Gecombineerd garanderen deze technologieën een veelzijdige, snelle en soepele ervaring in scenario’s zoals multitasking, intensief mobiel gamen en langdurig gebruik.”

Zodra we meer weten over de uitrol van de Android 14-update delen wij dit met jullie in een nieuw artikel.

via [droidapp]