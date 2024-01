Deze 9 Samsung-toestellen Ontvangen Later Een One UI 6.1-update

Samsung heeft deze maand de Galaxy S24-serie aangekondigd, die uit de doos draait op One UI 6.1. Deze nieuwe versie van Samsung’s Android-schil komt via een update op een later tijdstip ook naar negen oudere smartphones van de fabrikant.

Bij de lancering van Samsung’s nieuwste vlaggenschip-smartphone introduceert de fabrikant doorgaans ook een nieuwe versie van de One UI-schil, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Deze nieuwe schil komt op een later tijdstip ook naar oudere toestellen van de fabrikant. We weten nu meer over de uitrol van de One UI 6.1-schil. De One UI 6.1-update zal in de eerste helft van 2024 in ieder geval worden uitgerold naar de onderstaande smartphones en tablets. Het is mogelijk dat deze lijst op een later tijdstip uitgebreid wordt met meer toestellen.

– Galaxy S23

– Galaxy S23+

– Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 FE

– Galaxy Tab S9

– Galaxy Tab S9+

– Galaxy Tab S9 Ultra

– Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Z Flip 5

Het is nog onduidelijk of de One UI 6.1-update ook de AI-functies met zich meebrengt die Samsung op de Galaxy S24 heeft geïntroduceerd. Samsung heeft eerder bekendgemaakt dat de huidige AI-functies tot eind 2025 gratis blijven.

