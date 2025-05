Introductie Sony Xperia 1 VII Op 13 Mei

Sony heeft een teaser gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat Sony op 13 mei een nieuwe Xperia-smartphone zal introduceren. Uiteraard gaat het om de Sony Xperia 1 VII, de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de Japanse fabrikant.

Op 13 mei richten we onze aandacht op Sony, die een introductie heeft ingepland. Op de onderstaande teaser zien we de contouren van een smartphone en de teksten “NextXperia” en “Next ONE is Coming“. Deze details bevestigen dat het gaat om de opvolger van de Sony Xperia 1 VI.

Volgens de geruchten beschikt de Sony Xperia 1 VII over een 6,5-inch scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Ook krijgt de smartphone opnieuw een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een fysieke shutter-knop. Na de officiële introductie zullen wij alle specificaties, prijzen en overige informatie met jullie delen.