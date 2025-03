Realme Smartphones Krijgen Voortaan 4 Android-updates en 6 Jaar Beveiligingsupdates

Realme heeft bekendgemaakt dat smartphones van de fabrikant kunnen rekenen op vier Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Het gaat om Realme-smartphones die op 20 juni 2025 nog niet “discontinued” zijn.

Tot nu toe was er geen hele duidelijke regel wat betreft het updatebeleid van Realme. In een email aan Tweakers heeft de fabrikant nu echter een publieke updatebeleid gedeeld. Hierin staat dat smartphones kunnen rekenen op vier OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates vanaf het moment dat het product verkrijgbaar is. Het nieuwe updatebeleid lijkt iets langer te zijn dan voorheen en geldt voor zowel duurdere als voordeligere smartphones.

Realme rolt nog steeds minder lang updates uit dan bijvoorbeeld Samsung of Google, maar het is goed om te zien dat consumenten steeds langer updates ontvangen. Vanaf december 2027 zijn alle fabrikanten verplicht om smartphones minimaal vijf jaar van updates te voorzien. Realme voldoet nu dus al aan deze regel.

via [tweakers]