Review Xiaomi Redmi Buds 6: Veel Hardware Voor Weinig Geld

Xiaomi heeft in januari een aantal nieuwe producten aangekondigd voor de Nederlandse markt, waaronder de Redmi Buds 6 en Buds 6 Pro. Wij hebben de Xiaomi Redmi Buds 6 de afgelopen weken mogen testen en in dit artikel bespreken wij onze ervaring met deze voordelige oordopjes.

Inhoud

Voordat wij de zesde generatie van de Redmi Buds bespreken, kijken wij eerst even naar de inhoud van het product. Xiaomi levert de oordopjes in een witte kartonnen verpakking. In deze verpakking vinden we de Redmi Buds 6 oordopjes met de bijbehorende oplaadcase, maar ook nog twee extra setjes rubberen eartips, een kleine witte USB-C kabel en een handleiding. Wij hebben de zwarte uitvoering van de Redmi Buds 6 ontvangen, maar de oordopjes zijn ook verkrijgbaar in het wit en lichtgroen.

Design

De Xiaomi Redmi Buds 6 heeft net als de Apple AirPods en de Samsung Galaxy Buds 3 Pro een design waarbij een steeltje uit het oor steekt. Dit steeltje is voorzien van een aanraakgevoelige behuizing voor het bedienen van de oordopjes. De instellingen van deze aanraakbediening kun je naar eigen smaak aanpassen via de Xiaomi Earbuds-app op je smartphone. De oordopjes zelf hebben een plastic behuizing met een glanzende afwerking en een IP54-rating. Dankzij deze rating zijn de oordopjes bestand tegen kleine regenbuien en veel zweten.

Xiaomi levert de oordopjes in een platte oplaadcase, met een matte anti-vingerafdruk afwerking aan de boven- en onderzijde en een glanzende afwerking aan de zijkanten. De oplaadcase is stevig, maar voelt door de plastic behuizing niet heel premium aan. Dit is echter te verwachten, want het gaat om oordopjes met een prijskaartje van slechts 44,99 euro.

Voorop de oplaadcase vinden we een USB-C aansluiting voor het opladen van de accu en een langwerpige LED-verlichting die de accucapaciteit aangeeft wanneer je de oplaadcase opent. Een dergelijke LED zien we niet vaak op een oplaadcase, dus dit is leuk om te zien.

Functies

De Xiaomi Redmi Buds 6 is ideaal voor mensen met een kleiner budget, maar dat wil niet zeggen dat Xiaomi weinig aandacht heeft besteed aan de audiokwaliteit en de functies van de oordopjes. Zo waren wij aangenaam verrast door het mooi, vol en helder geluid dat via de bijbehorende smartphone-app instelbaar is naar je eigen smaak. Ook het volume is zeer goed en gaat kwalitatief niet achteruit wanneer je het volume goed opschroeft. Wij zijn zeer te spreken over de audiokwaliteit voor een setje oordopjes die voor minder dan vijf tientjes over de toonbank gaan. Een goede audiokwaliteit is iets dat ons al vaker is opgevallen bij de budget-oordopjes van Xiaomi.

Daarnaast heeft Xiaomi de oordopjes voorzien van AI-ruisonderdrukking. Deze ruisonderdrukking, aka ANC, maakt gebruik van de twee microfoons op de oordopjes om telefoongesprekken te verduidelijken en windruis weg te filteren. Daarnaast kan de ANC tot 49 dB achtergrondgeluiden wegfilteren zodat jij volop kunt genieten van de muziek of film. De ANC-functie werkt goed en het verschil in achtergrondgeluid is goed waarneembaar. De Redmi Buds 6 oordopjes kunnen op dit gebied niet concurreren met de premium oordopjes van bijvoorbeeld Bose of Jabra, maar we zien dit niet als een minpunt omdat de Redmi Buds 6 vele malen voordeliger is.

De oordopjes leveren niet alleen een mooi geluid en een redelijke ANC, maar de Xiaomi Redmi Buds 6 beschikt ook over een “transparency mode” om omgevingsgeluiden door te laten, ondersteuning voor “Google Fast Pair” om direct verbinding te maken zodra je de oordopjes uit de oplaadcase haalt en ondersteuning voor “Dual Pair”, zodat je met twee apparaten tegelijkertijd verbinding kunt maken. Deze verbinding maak je via Bluetooth 5.4. Al met al een zeer compleet product dus.

Ook op het gebied van accuduur doet de Xiaomi Redmi Buds 6 het goed. Zo gaan de oordopjes maximaal 10 uur mee op één acculading (zonder ANC) en kun je in combinatie met de oplaadcase maximaal 42 uur naar muziek luisteren. Dit is behoorlijk lang. Hou er wel rekening mee dat de accuduur korter is als je ANC hebt ingeschakeld en het volume vol open gooit.

Dankzij de ondersteuning voor snelladen kun je na slechts 10 minuten laden weer 4 uur naar muziek luisteren. De nog beschikbare accupercentage van de oplaadcase kun je vervolgens aflezen op de LED-strip aan de voorzijde van de oplaadcase. Ook worden de accupercentage van de case en de oordopjes weergegeven in de Xiaomi Earbuds-app.

Conclusie

Zoek jij een setje oordopjes voor minder dan 50 euro? Dan is de Xiaomi Redmi Buds 6 een echte aanrader. De oordopjes zitten in een slanke oplaadcase met een mooi ontwerp en een handige LED-strip, de aanraakgevoelige behuizing werkt prettig, de audio is uitstekend voor deze prijsklasse en de oordopjes gaan de hele dag mee op één acculading. De ondersteuning voor Google Fast Pair, Dual Pair en Bluetooth 5.4 zorgen ervoor dat je snel een stabiele verbinding maakt en dankzij de ondersteuning voor ANC kun je in alle rust genieten van je favoriete muziek.

Als laatste is de Xiaomi Earbuds-app op je smartphone eenvoudig in gebruik. Met deze app kun je de bediening van de oordopjes regelen en de audio naar eigen smaak aanpassen middels de beschikbare EQ-settings. Een regenbui of een intensieve workout waarbij je veel zweet is dankzij de IP54-rating geen enkel probleem en dankzij de variatie aan beschikbare kleuren zijn de oordopjes geschikt voor zowel heren als dames.

De Xiaomi Redmi Buds 6 kost slechts 44.99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Cloud White, Coral Green en Night Black. Je kunt de oordopjes bestellen op de officiële website van Xiaomi.