Oeps, OnePlus Watch 3 Is “Meda In China”

OnePlus heeft eerder deze week de OnePlus Watch 3 geïntroduceerd. Dit is een smartwatch met een aantal indrukwekkende specificaties. Mensen die een review-exemplaar mogen testen hebben echter een opmerkelijk foutje ontdekt. In plaats van “Made in China” vermeldt de behuizing “Meda in China”.

Iedereen maakt foutjes, zo ook OnePlus. Oplettende reviewers hebben namelijk een typo ontdekt op de achterzijde van de metalen behuizing. Omdat de smartwatch in China is gemaakt, is OnePlus verplicht om “Made in China” op het product te vermelden. Iemand die bij OnePlus werkt heeft echter een typefout gemaakt, waardoor op de achterzijde niet “Made in China“, maar “Meda in China” staat gegraveerd. Aangezien de typefout op verschillende reviewmodellen is ontdekt en de fout ook op officiële persbeelden is gespot, lijkt de typefout op alle OnePlus Watch 3-modellen aanwezig te zijn.

OnePlus heeft nog niet gereageerd op de berichten, maar de kans is groot dat OnePlus het probleem bij de productie van de volgende batch oplost. Mensen die de OnePlus Watch 3 uit de eerste productie ontvangen hebben een leuke “collectors item” in handen met een onschuldige “easter egg”.

foto van [Android Authority]