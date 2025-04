Google Verzwakt Accu Van Pixel 9a Na 200 Laadcycli

Google heeft via een disclaimer laten weten dat het bedrijf de accu van de Google Pixel 9a na 200 laadcycli verzwakt. Google kiest voor deze maatregel om de accu van de smartphone te beschermen.

De Google Pixel 9a verschijnt later deze maand in Nederland op de markt voor een adviesprijs van 549 euro. Voor actieve gebruikers die hun smartphone erg vaak opladen is het belangrijk om te weten dat de smartphone een “batterijgezondheidsoptimalisatie” krijgt. Dit wil zeggen dat de batterijspanning automatisch verlaagd wordt na het bereiken van 200 laadcycli. De spanning zal steeds verder worden verlaagd totdat je de 1000 laadcycli bereikt. De lagere spanning zorgt voor een wat korter uithoudingsvermogen en een wat minder snel opladende accu.

De Google Pixel 9a is vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar. De smartphone beschikt onder andere over een 6,3-inch OLED-scherm, een Tensor G4-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een verbeterde 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

via [droidapp]