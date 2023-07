Nieuwe Details Google Pixel 8 (Pro): Grotere Accu

Er is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Volgens de geruchten krijgen beide modellen een grotere accu dan hun voorganger, alhoewel het gaat om een relatief kleine upgrade. Dit schrijft de website Android Authority.

Volgens de bron krijgt de Google Pixel 8 een 4485 mAh accu. Dit is 130 mAh meer ten opzichte van de 4355 mAh accu in de Google Pixel 7. De grotere Pixel 8 Pro krijgt een 4950 mAh accu. Dit is helaas nauwelijks een upgrade te noemen, want de Pixel 7 Pro heeft een 4926 mAh accu. Het gaat hier dus om een verschil van slechts 24 mAh.

Het verschil tussen de accuduur zal voornamelijk afhangen van de nieuwe Tensor G3-processor. Deze nieuwe chipset moet een stuk sneller zijn dan de huidige Tensor G2-chipset, maar het is nog onduidelijk of de chipset ook zuiniger is dan zijn voorganger.

Volgens de geruchten kan de Google Pixel 8 met 24W snelladen en de Pixel 8 Pro met 27W snelladen. Bij de Pixel 7 is dat 20W en bij de Pixel 7 Pro is dat 23W. Ook op dit gebied zien we dus een kleine upgrade, maar de Pixel-smartphones lopen nog ver achter ten opzichte van vlaggenschip-smartphones van merken als OnePlus en Xiaomi. Zo heeft de Xiaomi 13 Pro bijvoorbeeld ondersteuning voor 120W snelladen.

Naar verwachting krijgt de Pixel 8 een 6,16-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De Pixel 8 Pro krijgt een 6,7-inch scherm. Beide schermen zijn volledig plat. Als laatste krijgen de smartphones een camera-upgrade met grotere sensoren, waarbij de Pixel 8 Pro onder andere beschikt over een 64MP groothoeklens. Google zal de Pixel 8 (Pro) waarschijnlijk in oktober officieel introduceren.

via [androidplanet]