Beelden Tonen Motorola Edge 60

Motorola heeft kortgeleden de Edge 60 Fusion aangekondigd, maar in het geruchtencircuit is nu ook de reguliere Edge 60 opgedoken. We zien de smartphone in verschillende kleuren op gelekte afbeeldingen.

Een aantal dagen geleden deelden wij alle details over de Motorola Edge 60 Fusion en nu kijken we alweer uit naar de volgende Motorola-smartphone. We zien de Motorola Edge 60 op de onderstaande renders van alle kanten in de kleuren blauw en groen. De blauwe versie lijkt aan de achterzijde te beschikken over een soort spijkerstof, terwijl de groene versie beschikt over vegan leer.

De bron die de beelden heeft gedeeld schrijft dat de smartphone beschikt over een MediaTek Dimensity 7400-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 50MP hoofdcamera, een 13MP groothoeklens, een lichtsensor en een waterdichte behuizing (IP68/69).

De Motorola Edge 60 draait uit de doos op Android 15 en kan rekenen op 3 OS-updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Informatie over de prijs hebben we nog niet. De eerder aangekondigde Motorola Edge 60 Fusion kost 329 euro.

