Samsung Galaxy S21 Ontvangt Android 15 / One UI 7-update

Nadat Samsung Android 15 met de One UI 7-schil gisteren al uitrolde naar de Galaxy S22-serie, rolt dezelfde update nu ook uit naar de Galaxy S21-serie. Hierdoor draaien de S25-, S24-, S23-, S22- en S21-series allemaal op de nieuwste software.

In eerste instantie moesten Samsung-gebruikers lang wachten op de One UI 7-update, dat is gebaseerd op Android 15. De afgelopen weken haalt Samsung de achterstand echter snel in. Vrijwel alle nieuwste smartphones in de Galaxy S-series hebben de update inmiddels ontvangen, als ook de nieuwste Galaxy Z-smartphones en verschillende Galaxy Tab-toestellen.

De One UI 7-update voor de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra is 3,6GB groot en heeft firmwareversie G99*BXXUEHYD5 gekregen. De update geeft de interface een kleine makeover, maakt het mogelijk dat je het App-scherm in verticale positie kunt gebruiken, installeert een update voor de camera-app en maakt het mogelijk om mappen te maken op het startscherm. Ook kun je na de update de nieuwe functie ‘Now Bar‘ gebruiken en wordt de beveiligingspatch bijgewerkt naar die van april 2025.

via [galaxyclub]