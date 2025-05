Officieel: De Nothing Phone 3 Kost Ongeveer 800 Pond

De Nothing Phone 3 moet een echte vlaggenschip-smartphone worden, aldus de CEO van Nothing. Carl Pei heeft tijdens een showcase laten weten dat de smartphone voor ongeveer 800 pond op de markt verschijnt. Dit is omgerekend ongeveer 950 euro.

Nothing CEO Carl Pei heeft tijdens The Android Show-showcase een prijsindicatie gegeven voor de aankomende Nothing Phone 3. Het is de eerste “eerste echte vlaggenschiptelefoon” van de Nothing, waardoor de smartphone ook een hogere adviesprijs meekrijgt dan voorgaande Nothing-smartphones.

Een releasedatum hebben we nog niet, maar de Nothing Phone 3 moet ergens in de zomer op de markt verschijnen. Veel details over de smartphone heeft de fabrikant nog niet gegeven, maar wel is duidelijk dat de Nothing Phone 3 een flinke upgrade krijgt en gebruikmaakt van “premium materialen“. Ook op het gebied van software mogen we aanzienlijke verbeteringen verwachten.

De Nothing Phone 2 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 699 euro.

via [tweakers]