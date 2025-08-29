“Prijs en Releasedatum Van Samsung XR-headset Gelekt”

Samsung werkt aan een XR-bril, die we tot nu toe alleen kennen onder de naam “Project Moohan”. Details over Project Moohan duiken steeds vaker op en nu zijn ook de vermoedelijke adviesprijs en releasedatum uitgelekt.

Met Project Moohan gaat Samsung de concurrentie aan met de Vision Pro van Apple. De slimme bril draait op het nieuwe besturingssysteem Android XR. Volgens de website Newsworks heeft Samsung op 29 september een extra Galaxy Unpacked-evenement ingepland, waar het bedrijf Project Moohan officieel zal introduceren. Project Moohan verschijnt vervolgens op 13 oktober op de markt, aldus de bron.

De slimme bril van Samsung krijgt een adviesprijs mee van ergens tussen de 1500 tot 2500 euro. Dat is een stuk duurder dan de Meta Quest 3 (550 euro), maar een stuk voordeliger dan de Apple Vision Pro (4000 euro). Samsung hoopt volgens de bron zo’n 100.000 exemplaren te verkopen.

De Project Moohan bril beschikt over een Snapdragon XR2 Plus Gen 2-processor en 1,3-inch schermen met een 4K-resolutie. Deze schermen moeten scherper ogen dan de schermen van concurrerende brillen. Het is onduidelijk of de bril ook direct in Nederland op de markt verschijnt.

via [androidplanet]