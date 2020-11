Samsung Galaxy S20 En Note 20 Hebben Problemen Met Draadloos Opladen

Sommige consumenten met een Samsung Galaxy S20 of Galaxy Note 20 ervaren problemen met draadloos opladen. De toestellen laden heel traag op of in sommige gevallen zelfs helemaal niet. Het opladen met een kabel werkt wel zonder problemen. Het probleem zal waarschijnlijk in een volgende software-updates worden opgelost.

Sinds kort klagen verschillende gebruikers over problemen met het draadloos opladen van de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20-serie. De toestellen zouden draadloos met een snelheid van slechts 5 Watt opladen. Ook melden sommige gebruikers dat het draadloos opladen soms pauzeert, waardoor de telefoons dus helemaal niet meer opladen. Het probleem komt bij alle soorten draadloze opladers voor.

Aangezien het probleem pas sinds kort voorkomt lijkt het probleem te zijn veroorzaakt door nieuwe software. Mogelijk zit er een bug in de beveiligingsupdate van september of oktober die ervoor zorgt dat de toestellen niet meer goed draadloos kunnen opladen. Als dit inderdaad het geval is verwachten wij dat het probleem zeer snel met een nieuwe update zal worden opgelost. Overigens heeft niet iedereen last van oplaadproblemen.

via [androidplanet]