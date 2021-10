Samsung Galaxy Z Flip 3 Ondergaat Duurzaamheidstest

YouTuber JerryRigEverything heeft weer een nieuwe duurzaamheidstest uitgevoerd. Dit keer is de opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 3 aan de beurt. In de onderstaande video zien we hoe de populaire smartphone de krastest, vuurtest en buigtest doorstaat.

Zack van JerryRigEverything upload regelmatig een nieuwe video waarin hij een populaire smartphone flink onder handen neemt. Via zijn duurzaamheidstests krijgen consumenten een goede impressie van de bouwkwaliteit van de smartphones. In de onderstaande video zien we onder andere hoe goed het buigmechanisme van de Galaxy Z Flip 3 is en hoe snel krassen op het scherm ontstaan.

via [droidapp]