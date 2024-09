Samsung Galaxy S22-serie, Z Fold 4 en Flip 4 Ontvangen One UI 6.1.1-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de smartphones in de Galaxy S22-serie. Het gaat om de One UI 6.1.1-update die een hoop vernieuwingen en nieuwe functies met zich meebrengt. Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4.

One UI 6.1.1 is een grote update die de beveiligingspatch van september 2024, verschillende AI vertaal- en schrijf-functies én de Schets naar afbeelding-functie met zich meebrengt. De Schets naar afbeelding-functie maakt het mogelijk om iets te schetsen op een foto, waarna AI dit omzet in een realistisch resultaat. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig een kat toevoegen aan een foto van je tuin, of een wesp op een foto van een bloem.

De One UI 6.1.1-update rolt geleidelijk uit en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

