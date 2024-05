Samsung Introduceert Galaxy AI Voor Galaxy Watch

Samsung heeft bekendgemaakt dat het bedrijf Galaxy AI beschikbaar maakt voor de Galaxy Watch. De kunstmatige intelligentie moet helpen om een beter inzicht te krijgen in de gezondheid van de gebruiker. De Galaxy Watch 4, 5 en 6 ontvangen allemaal een Galaxy AI-update.

Nadat Samsung eerder al Galaxy AI uitbracht voor de smartphones van de fabrikant, is de slimme software straks ook te gebruiken op de smartwatches van Samsung. Met de kunstmatige intelligentie brengt Samsung een energiescore naar de smartwatch, die verschillende gezondheidsgegevens analyseert. Het gaat hierbij om de gemiddelde slaaptijd, de consistentie van je slaaptijd, slaap- en waaktijd, slaaptiming, slaaphartslag en hartslagvariatie. Vervolgens kan de ‘Booster Card’ inzichten en tips geven om je gezondheidsdoelen te bereiken.

Verder zal Galaxy AI het slaapalgoritme verbeteren, waardoor ‘Sleep Insights’ voortaan ook meet hoeveel je tijdens je slaap beweegt, wat je hartslag is en hoe frequent je ademt. Ook zal de kunstmatige intelligentie de fitness-functies verbeteren. Zo kan de conditie van een gebruiker op een eenvoudige manier in kaart worden gebracht en introduceert Samsung nieuwe hardloopintensiteitsniveaus. Fietsers kunnen in slechts tien minuten hun ‘Functional Threshold Power’ berekenen, zodat ze eenvoudiger hun voortgang kunnen bijhouden.

In juni kunnen een beperkt aantal gebruikers in Zuid-Korea en de Verenigde Staten aan de slag met het bètaprogramma via de Samsung Members-app. De bèta is beschikbaar voor de Galaxy Watch 4, 4 Classic, 5, 5 Pro en de Galaxy Watch 6.

via [AW]