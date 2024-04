Samsung’s One UI 6.1-update Zorgt Voor Problemen Op Galaxy S23 en Z Fold 5

Samsung heeft onlangs een One UI 6.1-update uitgerold naar de Galaxy S23-serie en de Galaxy Z Fold 5. Naast verbeteringen, zoals de slimme functies van Galaxy AI, brengt de update helaas ook problemen met zich mee. Dit blijkt uit meldingen van verschillende gebruikers.

Veel mensen kijken uit naar de One UI 6.1-update, omdat deze update een hoop slimme AI-functies met zich meebrengt die Samsung introduceerde op de Galaxy S24. Inmiddels is de update bij een hoop gebruikers aangekomen, maar uit meldingen op het internet blijkt dat de update niet alleen verbeteringen met zich meebrengt. Zo melden sommige gebruikers van de Galaxy S23 en de Galaxy Z Fold 5 dat hun smartphone minder snel oplaad dan voorheen. De smartphones laden op met een snelheid van slechts 15W, inplaats van 25W.

Ook worden de smartphones sinds de update warmer dan voorheen. Mogelijk heeft dit te maken met de Galaxy AI-functies, die veel kracht van de processor vragen. Als laatste werkt de vingerafdrukscanner van de Galaxy S23-serie minder prettig dan voorheen. Wanneer gebruikers hun smartphone oppakken verschijnt niet langer meer de animatie op de plek waar gebruikers hun vinger moeten plaatsen om hun smartphone te ontgrendelen. Wanneer ze hun vinger toch op de vingerafdrukscanner plaatsen werkt het ontgrendelen niet. Pas na het loslaten van het scherm verschijnt de animatie en werkt de vingerafdrukscanner weer.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung een nieuwe update uitrolt om de problemen in One UI 6.1 aan te pakken. Ervaren jullie problemen sinds de One UI 6.1-update?

via [androidplanet]