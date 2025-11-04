Samsung Galaxy S21 FE Ontvangt Android 16-update

De Samsung Galaxy S21 FE ontvangt zijn laatste OS-update. Samsung werkt de smartphone bij naar Android 16, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Terwijl de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra blijven steken op Android 15 met de One UI 7-schil, ontvangt de Galaxy S21 FE nu een update naar Android 16. De Galaxy S21 FE verscheen wat later op de markt dan de rest van de Galaxy S21-serie, waardoor dit toestel wat langer OS-updates ontvangt.

De nieuwste update is maar liefst 2,4GB groot en werkt de software bij naar Android 16 met de One UI 8-schil. De beveiligingspatch blijft steken op die van september 2025. De update bestaat onder andere uit een nieuwe Weer-app, een uitgebreidere QuickShare-functie, nieuwe achtergronden, een nieuwe klok en nieuwe templates voor Routines en Reminder.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

