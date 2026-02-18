OnePlus 15 en 15R Ontvangen Software-update

OnePlus rolt een nieuwe update uit naar de OnePlus 15 en de OnePlus 15R. Het gaat om twee verschillende updates, die onder andere een nieuwe beveiligingspatch installeren.

De update voor de OnePlus 15 is 260MB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van februari 2026. Hierdoor is de beveiliging op de smartphone weer helemaal up-to-date en ben jij beter beschermd tegen malafide activiteiten. Naast een betere beveiliging moet de update ook stabiliteitsverbeteringen en een betere bediening met zich meebrengen.

Voor de OnePlus 15R staat de OxygenOS 16.0.3.501-update klaar om te downloaden. Deze update is 780MB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van januari 2026. Daarnaast bestaat de update uit verbeteringen voor Private Safe en een verbeterde stabiliteit van het netwerk.

Het kan een aantal dagen duren voordat de updates voor iedereen beschikbaar zijn. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 15 en OnePlus 15R.

via [droidapp]