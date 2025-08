“Specificaties Van OnePlus 15R Op Straat”

OnePlus zal dit jaar niet alleen de OnePlus 15 introduceren, maar ook een voordeligere OnePlus 15R. Gelekte specificaties doen vermoeden dat de OnePlus 15R zou kunnen concurreren met gamingsmartphones.

Eind dit jaar verwachten we de introductie van de high-end OnePlus 15 en de iets minder krachtige OnePlus 15R. De bron Debayan Roy heeft nu de vermoedelijke specificaties van de OnePlus 15R gedeeld. Volgens Debayan Roy beschikt de OnePlus 15R onder andere over een OLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid. Dit is een uitzonderlijk hoge verversingssnelheid dat ideaal is voor het spelen van games.

Intern beschikt de smartphone volgens de bron over een Snapdragon 8 Elite-processor en een grote accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. De behuizing is waterdicht (IP68/69-certificaat) en achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Ook beschikt de smartphone over een razendsnelle ultrasonische vingerafdrukscanner. Naar verwachting liggen de OnePlus 15 en OnePlus 15R vanaf begin volgend jaar in Nederland in de winkels.

via [androidplanet]