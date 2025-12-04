Renders Van Motorola Edge 70 Ultra Gelekt

Volgens de geruchten komt Motorola na lange tijd weer met een vlaggenschip-smartphone. Het zou gaan om de Edge 70 Ultra, waarvan nu enkele renders zijn uitgelekt.

In april van 2024 bracht Motorola de Edge 50 Ultra op de markt. Tot nu toe heeft de fabrikant nog steeds geen opvolger aangekondigd en het ziet ernaar uit dat Motorola de Edge 60 Ultra overslaat. Op het internet zijn namelijk renders opgedoken waarop de Edge 70 Ultra te zien zou zijn.

Naar verwachting rust Motorola de Edge 70 Ultra uit met een Snapdragon 8 Gen 5-processor en 16GB werkgeheugen. Het OLED-scherm is 6,7- of 6,8-inch groot en heeft een 1,5K resolutie en een 120Hz ververssnelheid.

Op de gelekte renders zien we de aan/uit-knop en volumeknop aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde zien we nog een extra knop voor het bedienen van AI-functies. In de vierkante camera-module vinden we drie lenzen. Naar verwachting gaat het om een hoofdlens, groothoeklens en telelens, maar details ontbreken nog. De achterzijde heeft een textuur voor betere grip en de smartphone lijkt op de markt te verschijnen in de kleuren donkerblauw en olijfgroen.

Waarschijnlijk zal de officiële introductie van de Motorola Edge 70 Ultra ergens begin 2026 plaatsvinden.

