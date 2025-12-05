OnePlus Introduceert Ace 6T “OnePlus 15R” Met Extreem Grote Accu

OnePlus heeft in thuisland China de Ace 6T aangekondigd. De OnePlus Ace 6T komt hoogstwaarschijnlijk naar Europa onder de naam OnePlus 15R. Het valt op dat de smartphone een extreem grote accu heeft.

De OnePlus 15 heeft al een zeer grote accu, met een capaciteit van 7300 mAh. De accu van de OnePlus Ace 6T is echter nog een stuk groter. De accu heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 8300 mAh en kan met 100W snelladen. Erg indrukwekkend, maar het is wel mogelijk dat de Europese OnePlus 15R een iets minder grote accu krijgt. Het zou namelijk niet voor het eerst zijn dat een Chinese versie van een smartphone een hogere accucapaciteit heeft dan de internationale versie.

De OnePlus Ace 6T beschikt verder over een 6,83-inch OLED-scherm met een resolutie van 2800 bij 1272 pixels en een 165Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 5-chipset en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Het valt op dat een telelens ontbreekt.

De Europese introductie van de OnePlus 15R zal later deze maand plaatsvinden. We verwachten een adviesprijs van zo’n 750 euro.

via [androidplanet]