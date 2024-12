“Xiaomi 15 Ultra Krijgt Grotere Accu En Betere Zoomlens”

Er zijn vermoedelijke specificaties van de Xiaomi 15 Ultra uitgelekt. Volgens de geruchten krijgt de high-end smartphone onder andere een grotere accu. Ook krijgt de smartphone een betere zoomlens dan zijn voorganger.

Xiaomi heeft de reguliere Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Pro eerder al in China geïntroduceerd, maar we wachten nog op de introductie van de Xiaomi 15 Ultra. Specificaties van de smartphone zijn echter al wel opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten krijgt de smartphone onder andere een grotere accu. De huidige Xiaomi 14 Ultra heeft een accucapaciteit van 5000 mAh, maar de 15 Ultra krijgt een accucapaciteit van tussen de 5450 en 5800 mAh.

Ook krijgt de Xiaomi 15 Ultra weer een grote camera-module met daarin een 1-inch hoofdsensor en twee zoomlenzen. Een van deze zoomlenzen kan 2x optisch inzoomen, maar de tweede zoomlens is een stuk interessanter. Deze lens kan namelijk 4,3x optische inzoomen, maar heeft ook een resolutie van maar liefst 200MP. Hierdoor kun je ook digitaal inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies. De zoomlens van de huidige Xiaomi 14 Ultra heeft een lagere 50MP resolutie.

Intern vinden we een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor en het scherm is 6,73-inch groot. Dit scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 3200 bij 1440 pixels.

Wanneer de Xiaomi 15 Ultra naar Nederland komt is nog onduidelijk. De Xiaomi 14 Ultra verscheen in de lente in Nederland op de markt voor 1499 euro. Inmiddels is de smartphone wel ongeveer 400 euro in prijs gedaald.

via [androidplanet]