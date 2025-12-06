Renders Tonen Samsung Galaxy Buds 4 en 4 Pro

Samsung is van plan om twee nieuwe draadloze oordopjes op de markt te brengen. Het gaat om de Galaxy Buds 4 Pro en de Galaxy Buds 4. Gelekte renders laten zien dat de oordopjes een nieuw design krijgen.

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy Buds 3-serie, die in 2024 op de markt verscheen. Details over de Galaxy Buds 4 Pro en de Galaxy Buds 4 duiken nu steeds vaker op in het geruchtencircuit. Zo krijgen de oordopjes volgens gelekte renders een heel ander ontwerp met wat scherpere afwerking.

De oordopjes lijken te beschikken over een steel van geborsteld aluminium, of een plastic steel met een aluminium “look“. Dit geeft de oordopjes een meer premium uitstraling dan een gladde plastic behuizing. Aan de bovenzijde van het steeltje zien we een uitsparing met een grill van gaas. Hierin zitten de microfoons verwerkt voor de actieve ruisonderdrukking (ANC). De oordopjes verschijnen waarschijnlijk op de markt in de kleuren zwart en wit.

Volgens eerdere berichten krijgen de oordopjes gebarenondersteuning. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een telefoontje aan te nemen door te knikken met je hoofd.

Samsung heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de introductie van de Galaxy Buds 4 (Pro) zal plaatsvinden, maar mogelijk verschijnen de oordopjes in februari samen met de Galaxy S26-serie op de markt.

