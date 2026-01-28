Google Pixel-gebruikers Ervaren WiFi- en Bluetooth-problemen Sinds Laatste Update

Het lijkt er op dat een recente Pixel-update zorgt voor connectiviteitsproblemen. Gebruikers van de Google Pixel-smartphones klagen namelijk over WiFi- en Bluetooth-verbindingen die niet naar behoren werken.

Verschillende mensen met een Google Pixel-smartphone melden dat hun toestel niet overschakelt naar WiFi als ze bijvoorbeeld een serie willen streamen. Ook melden gebruikers dan hun toestel niet met Bluetooth-oordopjes werkt als ze naar een lange podcast willen luisteren. De problemen met Bluetooth en wifi komen niet bij alle gebruikers voor, maar op het internet duiken wel steeds meer klachten op.

De connectiviteitsproblemen komen voor sinds de januari-update. Het lijkt op alle Pixel-smartphones voor te komen, zoals bijvoorbeeld de Pixel 8 en de Pixel 10 Pro XL, maar niet bij alle gebruikers.

“Van de ene op de andere dag werken wifi en Bluetooth niet meer. Ik heb alle gebruikelijke opties geprobeerd (cache wissen, wifi en Bluetooth resetten, opstarten in veilige modus, vliegtuigmodus, uit- en inschakelen), behalve het terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Ik heb meer recente berichten gezien, is dit op dit moment een algemeen probleem voor pixels? Zijn er verklaringen van Google?” Zo valt te lezen op het Google forum.

via [AW]