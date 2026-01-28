Beelden: “Dit Is De Motorola Edge 70 Fusion Met 7000 mAh Accu”

De introductie van de Motorola Edge 70 Fusion komt steeds dichterbij en de smartphone is nu opnieuw opgedoken in het geruchtencircuit. Dit keer zien we de Edge 70 Fusion van alle kanten op gelekte afbeeldingen.

Motorola zal de Edge 70 Fusion ergens in de komende maanden op de markt brengen en dankzij vele geruchten weten we nu al hoe de Edge 70 Fusion er uit komt te zien en over welke specificaties de smartphone beschikt. De onderstaande afbeeldingen zijn gedeeld door de bron Ytechb. We zien de Motorola Edge 70 Fusion in de kleuren Silhouette (zwart) en Country Air (lichtblauw). Motorola zou de smartphone daarnaast ook nog in de kleuren Blue Sirf, Orient Blue en Sporting Green uitbrengen.

Qua design ziet de Motorola Edge 70 Fusion er vrijwel net zo uit als zijn voorganger. De camera-module steekt opnieuw iets uit de behuizing en heeft nu een glanzende afwerking. Het scherm heeft dunne randen en is aan de zijkanten iets gebogen. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing en achterop vinden we het logo van Motorola.

Volgens de bekende tech-lekker Evan Blass beschikt de Motorola Edge 70 Fusion over een 6,78-inch OLED-scherm met een 144Hz ververssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 50MP hoofdcamera, een 32MP selfie-camera en een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen. De behuizing is waterdicht (IP68- en IP69-certificatie).

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de Edge 70 Fusion zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt, maar de Edge 60 Fusion verscheen in april op de markt voor een adviesprijs van 329 euro.

via [androidplanet]