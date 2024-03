Vouwbare Vivo X Fold 3 Pro Aangekondigd: Dun, Licht en Krachtig

Vivo heeft zijn nieuwste vouwbare smartphones aangekondigd. De Vivo X Fold 3 en Fold 3 Pro combineren krachtige hardware met een grote accu en een lichte behuizing. Helaas is Vivo niet actief in Nederland en kunnen wij de smartphone alleen via de grijze import in huis halen.

De Vivo X Fold 3 Pro gaat de concurrentie aan met onder andere de Samsung Galaxy Z Fold-serie en de OnePlus Open-serie. De Vivo X Fold 3 Pro beschikt over een 8,03-inch vouwbaar scherm en een 6,53-inch coverscherm. In beide gevallen gaat het om een 120Hz AMOLED-scherm. Het vouwbare scherm heeft een piekhelderheid van maar liefst 4500 nits.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB of 1TB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner, een 5700mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 64MP telelens en een 50MP groothoeklens. De behuizing heeft een IPX8-rating gekregen.

Opengevouwen meet de Vivo X Fold 3 159.96mm x 142.4mm × 5.2mm en dichtgevouwen meet de smartphone 159.96mm x 72.55mm x 11.2mm. De Vivo X Fold 3 Pro weegt 236 gram en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 1300 euro voor de uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Voor de 1TB versie betaal je ongeveer 100 euro extra.

Vivo X Fold 3 vs X Fold 3 Pro

De reguliere Vivo X Fold 3 komt grotendeels overeen met de Vivo X Fold 3 Pro, maar de Fold 3 heeft een iets kleinere accu (5500mAh), minder opslagruimte, een Snapdragon 8 Gen 2-chipset en een 50MP portrait-lens in plaats van een 64MP telelens.

Ook is de behuizing minder goed beschermd tegen water (IPX4) en gaat het laden van de accu minder snel (80W). Draadloos laden ontbreekt en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in plaats van in het scherm. De Vivo X Fold 3 is iets lichter (219 gram) en iets dunner (4.65mm).