Samsung Teaset Galaxy Z Fold 8 In Zes Video’s

Samsung is begonnen met het teasen van de Galaxy Z Fold 8. Het gaat om simpele teaser-video’s die zich focussen op de beeldverhouding van de vouwbare smartphone.

Samsung zal later deze maand de Galaxy Z Fold 8 officieel introduceren en dus begint de Zuid-Koreaanse fabrikant nu met het teasen van de smartphone. De teasers suggereren dat de smartphone een breedbeeldscherm krijgt. Eerder ging de vouwbare smartphone met bredere beeldverhouding in het geruchtencircuit rond onder de naam “Galaxy Z Fold 8 Wide“, maar nieuwe informatie suggereert dat de smartphone gewoon de naam Galaxy Z Fold 8 meekrijgt.

Op social media deelde Samsung maar liefst zes verschillende teasers, maar elke teaser heeft hetzelfde concept. De fabrikant gebruikt de slogans “Een nieuwe vorm” en “Een gedurfde streep“. In de teasers zien we de smartphone zelf nog niet en ook technische details of een prijs ontbreken nog.

De officiële introductie zal waarschijnlijk op 22 juli plaatsvinden.

via [droidapp]